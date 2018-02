Ryan Seacrest réfute les allégations de harcèlement sexuel pour mettre un terme à cette histoire

Une déclaration de l'avocat de l'accusatrice de Seacrest disait : "En ce qui concerne la déclaration de Ryan, non seulement c'est faux, mais c'est une tentative de calomnier la victime et de détourner l'attention de ses allégations très précises et soutenables."

E! appuie les conclusions de l'enquête suite à l'article de Variety. Une déclaration partagée lundi disait : "L'enquête de E! a été très exhaustive et détaillée. Au cours de deux mois, notre cabinet extérieur s'est entretenu avec plus de vingt personnes au sujet des allégations, y compris des entretiens séparés multiples avec la requérante et tous les témoins qu'elle a fournis. L'enquêteur est un avocat avec presque 20 ans d'expérience et tenu en haute estime dans sa profession. Toutes les allégations remettant en question la légitimité de cette enquête sont totalement infondées."

"Malheureusement, à l'automne dernier, je suis devenu l'un des accusés", a-t-il continué. "Je l'ai de manière proactive immédiatement révélé à la chaîne impliquée et au public. Et pour être tout aussi clair, ces accusations ont fait l'objet d'une enquête par un tiers indépendant au fil de deux mois, avec des dizaines d'entretiens, y compris avec moi, l'accusé, et bien d'autres. Au final, mon nom a été lavé. J'ai participé activement à l'enquête afin de démontrer mon innocence parce que je connais ma vérité et que je crois aux procédures établies."

Seacrest a partagé dans une déclaration : "Beaucoup de choses ont été dites sur les mouvements #MeToo et Time's Up et l'importance de donner aux femmes et aux hommes l'occasion de partager leurs histoires de comportement déplacé au travail, dans un effort pour changer notre culture et les inégalités systémiques qui existent. Je soutiens cette cause sans équivoque et j'applaudis toutes les âmes courageuses qui ont partagé leurs histoires."

