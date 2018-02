Cardi B retourne la situation quant aux accusations sur Offset : "Les gens ne savent pas ce que j'ai fait"

"Les gens disent : « Pourquoi t'arrêtes pas de dire que t'étais strip-teaseuse ? On a compris. » Parce que les gens ne me respectent pas à cause de ça, et vous allez tous respecter les strip-teaseuses à partir de maintenant", a déclaré la star interprète de "Bodak Yellow". "C'est pas parce qu'une fille était strip-teaseuse qu'elle n'a pas de cervelle."

"Tout le monde a des croyances différentes, des religions différentes et on a tous été élevés différemment, et pourtant, il faut faire attention de ne pas offenser les autres. Les gens prennent tout de travers et ils adorent donner leur avis sur vous", a-t-elle expliqué au magazine. "Si je change qui je suis, alors je vais me perdre et je ne serai plus la personne qui me rend heureuse."

Si ce n'était pas assez clair, la star ne cache pas sa personnalité et elle ne s'en excuse pas non plus.

"Tout le monde me saute dessus et me dit : « Pourquoi tu ne le quittes pas ? Tu manques de confiance ou quoi ? » Je ne manque pas de confiance", a-t-elle rétorqué dans les pages du Cosmopolitan américain. "Je sais que je suis canon. Je sais que je suis riche, je sais que j'ai du talent. Je sais que je pourrais avoir n'importe quel mec qui me plaît, n'importe quel joueur de basket ou de football américain. Mais je veux arranger les choses avec mon mec, et j'ai pas besoin de donner de raison."

