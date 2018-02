Le prince Harry exprime son soutien aux œuvres caritatives contre la violence juvénile avant de rejoindre Meghan Markle

La visite a eu lieu dans le quartier londonien de North Woolwich au Fight for Peace Center, une organisation qui associe la boxe et les arts martiaux à l'éducation et au développement personnel pour venir en aide aux jeunes (surtout les hommes) dans des communautés touchées par le crime et la violence. Les organisateurs essaient de créer de nouvelles opportunités pour eux et apportent leur soutien à des opportunités déjà existantes.

Thank you @NinaChampionPET for inviting me to @YouthViolenceUK ! Wish I could?ve stayed but I had a consultation with Prince Harry ??? pic.twitter.com/RhyHZHrvyZ

