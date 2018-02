Heather Locklear arrêtée pour avoir frappé son compagnon et agressé un policier

Le bureau du shérif du comté de Ventura a reçu un appel rapportant un cas de violence conjugale à Thousand Oaks, en Californie, à 22 h, dimanche. "Nos agents se sont déplacés et ont contacté Heather Locklear à sa résidence", a déclaré un porte-parole lundi à E! News. "Elle n'a pas voulu coopérer avec les agents et les a frappés. Nous avons mené une enquête suite à cet appel pour violence conjugale et nous avons déterminé qu'elle avait frappé son petit ami. Elle a été arrêtée pour coups et blessures et agression d'un agent de police. Elle a déclaré qu'avant notre arrivée, elle avait été frappée ou blessée. Bien que rien ne semblait indiquer qu'une chose de la sorte ait eu lieu, par précaution, elle a été conduite à l'hôpital pour qu'on puisse évaluer son état de santé." Locklear a été arrêtée à 1h03 du matin lundi et elle a été relâchée à 5h48 après avoir versé une caution de 20 000 dollars."

