Robin Thicke vient d'avoir son deuxième enfant avec April Love Geary, sa petite amie

A post shared by April Love Geary (@aprillovegeary) on Feb 7, 2018 at 3:09pm PST

A post shared by April Love Geary (@aprillovegeary) on Jan 24, 2018 at 9:23pm PST

Robin et elle sont en couple depuis plus de trois ans. Elle avait annoncé en août dernier qu'ils attendaient un heureux événement. À l'époque, on avait appris qu'il s'agissait d'une fille.

A post shared by Robin Thicke (@robinthicke) on Feb 24, 2018 at 5:03pm PST

Vendredi, April a posté une vidéo d'elle sur Instagram allongée sur un lit d'hôpital, où on entend la chanson des Four Tops de 1972 "Ain't No Woman Like The One I Got". Elle a également publié une photo à l'intérieur de la chambre d'hôpital au milieu de ballons, dont un en forme de cœur rose sur lequel est écrit "Baby girl".

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕