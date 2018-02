Gael García Bernal, Mary J. Blige et Common se produiront pendant les Oscars 2018

"Nous souhaitons que [cette cérémonie de récompenses] soit aussi divertissante que possible, révérencieuse, respectueuse mais aussi amusante et émouvante. Les Oscars devraient être un spectacle sympa et marrant avec de grandes performances", a déclaré Jennifer Todd dans une interview accordée au New York Times et publiée jeudi. "Ce doit être également une gigantesque publicité pour l'industrie du cinéma, qu'il faut continuer à promouvoir."

Jimmy Kimmel sera le maître de cérémonie des Oscars le 4 mars au Dolby Theatre à Hollywood, et la soirée sera retransmise sur ABC aux États-Unis, ainsi que dans 225 pays dans le monde. La Forme de l'eau - The Shape of Water de Guillermo Del Toro mène la danse avec 13 nominations.

D'après ce qu'on a lu, Gael García Bernal, Natalia Lafourcade et Miguel interpréteront "Remember Me" d'après la B.O. de Coco des studios Pixar ; Mary J. Blige interprétera "Mighty River", tiré de Mudbound sur Netflix ; Common et Andra Day interpréteront "Stand Up for Something", de Marshall, produit par Open Road Films ; Keala Settle interprétera "This Is Me", de The Greatest Showman, produit par la 20th Century Fox ; et enfin, Sufjan Stevens interprétera "Mystery of Love", de Call Me by Your Name, produit par Sony Pictures Classics.

