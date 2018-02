Brendan Fraser estime que son agression sexuelle en 2003 explique son absence à Hollywood

Malgré sa disparition à Hollywood, Brendan poursuit sa carrière d'acteur, en se concentrant sur la télévision. Ces dernières années, il est apparu dans The Affair, série tournée à New York, la minisérie Texas Rising, tournée au Mexique, et il joue actuellement dans Trust, une série sur John Paul Getty III , en Europe. La série devrait débuter sur FX le 25 mars.

"On arrête de vous téléphoner pour le travail, et on commence à se demander pourquoi", s'est demandé l'acteur. "Il y a plein de raisons, mais est-ce l'une d'entre elles ? Je pense que oui."

Cette expérience l'aurait fait partir en "retraite" et "se sentir reclus" et il s'est alors demandé qui il était et ce qu'il faisait. Il a précisé que le travail "avait dépéri" : "Dans ma tête, du moins, on m'avait dépossédé de quelque chose."

Et Brendan d'ajouter : "Je suis devenu déprimé. Je me sentais coupable et je me sentais très mal parce que je disais : « Ce n'est rien ; ce type a mis sa main derrière moi et m'a un peu touché. »"

L'acteur a expliqué que le journaliste était sur le point de lui serrer la main, quand il a décidé de toucher une partie de son derrière et de le toucher de façon inappropriée. Brendan a ajouté avoir été pris de peur et de panique. Il a précisé avoir fini par retirer la main de Philip Berk. Le journaliste, qui est toujours membre de la HFPA et en a même été le président à un moment donné, a répondu à GQ : "La version de M. Fraser est une pure invention. Mes excuses n'impliquaient aucune mauvaise action. C'était « Si je vous ai offensé M. Fraser, ce n'était pas mon intention et je m'en excuse. »"

"Je me suis senti malade. Je me suis senti comme un gosse. J'avais l'impression d'avoir une boule dans la gorge. Je croyais que j'allais me mettre à pleurer."

En 2003, Brendan Fraser a accusé Philip Berk , un membre de la Hollywood Foreign Press Association, d'avoir agrippé ses fesses après une cérémonie au cours de laquelle l'acteur avait annoncé la somme que l'organisation caritative avait levée. Il a alors exigé et obtenu une lettre d'excuse à la fois de l'organisation, qui décerne les Golden Globes, et du journaliste, qui a réfuté la version de Brendan Fraser, avait expliqué le New York Times en 2004.

