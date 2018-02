Kendra Wilkinson admet avoir encore des ''problèmes de couple'' avec Hank Baskett

La jeune femme de 32 ans a conclu son message en remerciant les fans pour leur aide : "Merci de me soutenir et de me comprendre en ce moment. J'ai beaucoup été chez le psy ces derniers temps et j'espère que tout va se résoudre pour moi, Hank, les enfants et même l'émission. Lol [sic]."

La mère de deux enfants a poursuivi : "Nous essayons de surmonter nos problèmes, Hank et moi, et tout le monde est au courant, y compris les producteurs et la chaîne, nos amis et notre famille."

Kendra a expliqué : "Mon émission était une comédie et était légère, jusqu'à ce que des événements se produisent et nous fassent passer de la comédie au drame. Ce n'est pas ce que je voulais, mais ça fait partie de mon parcours et de mon histoire."

A post shared by Kendra Wilkinson Baskett (@kendra_wilkinson_baskett) on Feb 21, 2018 at 4:09pm PST

La star de Kendra on Top a posté une image d'un article prétendant qu'elle et son mari faisaient juste semblant d'avoir des problèmes maritaux, afin de décrocher une 7e saison pour leur télé-réalité sur WE tv. Il est précisé que Hank n'a pas été mentionné sur les réseaux sociaux de la starlette depuis un moment.

