J.J. Abrams annonce avoir un scénario pour Star Wars: Episode IX

Bien que J.J. ait produit le deuxième film de la nouvelle trilogie, Star Wars - Les derniers Jedi, en 2017, Rian Johnson a écrit et réalisé cette suite. Lucasfilm a annoncé en septembre que J.J. reviendrait pour l'Episode IX, en lieu et place de Colin Trevorrow . "Avec Le réveil de la Force, J.J. a livré un résultat au-delà de toutes nos espérances", a précisé Kathleen Kennedy , la présidente de Lucasfilm : "Et je suis très contente qu'il soit de retour pour clore la trilogie."

John Boyega , Adam Driver , Oscar Isaac et Daisy Ridley vont tous reprendre leur rôle dans le nouvel opus. "On a un scénario, ce qui est très important à mes yeux. On commence le tournage fin juillet", a annoncé J.J. à Stephen Colbert . "Je n'ai pas toujours eu la chance d'avoir un scénario à l'avance. Je l'écris avec Chris Terrio , qui est un génie, et je passe un super moment."

Le dernier chapitre de la trilogie en cours ne sortira pas en salles avant le 18 décembre 2019 (sept mois après sa date de sortie initialement prévue), mais J.J. a donné de nouvelles infos sans spoilers dans The Late Show, le talk-show de CBS, mercredi soir. Avant d'accepter de réaliser, produire et écrire Star Wars - Le réveil de la Force en 2015, il a avoué à Stephen Colbert : "J'étais terrifié. J'ai eu la chance d'être entouré de gens incroyables. On s'est beaucoup amusés. Être de retour pour l'Episode IX est aussi surréaliste que ça en a l'air et c'est très enthousiasmant."

