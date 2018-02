Jennifer Lopez partage des posts touchants pour les 10 ans de ses jumeaux, Max et Emme

Max, qui est plus jeune de quelques minutes, a aussi reçu un message tout aussi touchant de sa mère. "Max, tu es mon cœur, mon amour, ma lumière... tu illumines chaque jour pour moi avec ta bonté et tes attentions, ton amour, ta conscience... ton énergie est inégalable, ton sens de l'humour fait rire tous ceux qui t'entourent, et je suis émerveillée par la profondeur de ta compréhension des gens et du monde... mon âme ancienne, mon magnifique garçon, joyeux 10e anniversaire. Je sais que tu grandis beaucoup, mais tu seras toujours ma précieuse noix de coco."

Pour le post d'Emme, elle a écrit : "Emme tu es mon âme, l'enfant qui est en moi personnifiée, l'être humain le plus joyeusement profond et sensible que j'aie jamais rencontré... et j'adore tout en toi... ton art, ton indépendance, ta force, ton esprit sensible... Joyeux 10e anniversaire ma princesse de guimauve... Je sais que tu grandis beaucoup, mais tu seras toujours ma précieuse noix de coco."

"C'est dur de réaliser que ça fait dix ans que ces deux forces de la nature ont surgi dans mon monde et ont changé ma vie à jamais... vous avez guéri mon âme et rajeuni mon existence... vous m'avez appris tant sur l'amour, la vie, sur moi-même, de manières que je n'aurais jamais imaginées... et je suis éternellement amoureuse de ces magnifiques visages... #quandjevoisvosvisagesjenychangeraisrien #parcequevousêtesincroyablestelsquevousêtes", a-t-elle écrit en légende de la vidéo , qui comprend des images des jumeaux en tant que bébés jusqu'à aujourd'hui.

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Feb 22, 2018 at 3:20pm PST

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕