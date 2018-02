Claire Foy et Stephen Campbell se séparent après quatre ans de mariage

La nouvelle de la rupture est émise quelques semaines après que Campbell a révélé qu'il s'était fait retirer une tumeur au cerveau bénigne fin 2016. Comme il l'a expliqué au Sun : "Vous réalisez que vous n'êtes pas la personne la plus importante dans ce processus, et c'est bien pire pour tous ceux qui vous aiment. Ma fille ne savait pas du tout ce qui se passait. Mais ma famille était au courant, et je le voyais en eux."

Après quatre ans de mariage, la star de The Crown et l'acteur britannique ont annoncé leur séparation dans une déclaration commune à Metro U.K. "Nous nous sommes séparés il y a un moment. Nous continuons d'être bons amis avec le plus grand respect l'un pour l'autre", ont dit Foy et Campbell jeudi.

