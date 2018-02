Brooke Shields partage "un moment pur" avec Paris Jackson

"Je lui disais : « Je resterai avec toi jusqu'à la fin de ta vie, tu n'as pas besoin de m'épouser. Je vais continuer à vivre ma vie et me marier et avoir des enfants, mais tu m'auras toujours avec toi »", a-t-elle déclaré au magazine. "Je crois que ça l'a détendu. Il ne voulait pas perdre les choses auxquelles il tenait."

"Évidemment, on s'aimait beaucoup, mais il ne s'est rien passé entre nous", a-t-elle écrit dans son livre There Was a Little Girl (selon People ). "Je lui disais : « Oh, je t'en prie, arrête. » Il était comme un petit garçon et m'interrogeait [sur les relations et l'amour]. Personne n'était là pour lui expliquer ces choses et je pense que ça le terrifiait. Il était terrifié et un peu puéril. Je pense qu'il avait un trouble du développement."

J'ai attendu un peu, je l'ai regardée, elle m'a regardée et j'ai dit : « Ton papa me manque vraiment. » Elle m'a regardée, et elle a dit : « À moi aussi »", s'est-elle rappelée. "Et c'était un moment pur."

Mercredi, dans l'émission Watch What Happens Live With Andy Cohen, la star mannequin et actrice de 52 ans a raconté sa rencontre avec Paris et le "moment pur" qu'elles ont partagé.

