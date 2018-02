Pourquoi Jane Seymour se sent plus sexy que jamais à 67 ans : "Je n'essaie pas de prouver quoi que ce soit"

"Je n'essaie pas de prouver quoi que ce soit à personne", explique-t-elle. "Quand on est plus jeune, c'est toujours « Regardez-moi. » Je n'essaie pas d'attirer les regards. Je n'essaie pas de prouver quoi que ce soit à quiconque."

Et bien que vieillir naturellement soit très rare à l'époque des selfies, d'Instagram et de Photoshop, Seymour se sent à l'aise dans sa peau.

"Je n'ai pas eu d'opération ou d'injection ni rien de ce genre. Je n'ai rien fait de tout ça", a-t-elle expliqué. "Alors je ressemble encore à « moi ». Chaque jour, je suis un peu tentée, mais je vois les gens autour de moi, et je ne les reconnais plus. Je suis vraiment moi, et c'est important à mes yeux."

"Je me sens beaucoup plus sexy maintenant que quand j'étais plus jeune", a-t-elle révélé. "On ressent une liberté énorme quand on a vécu aussi longtemps que moi."

