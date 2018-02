Megan Fox explique comment elle équilibre l'amour, les enfants et la création de lingerie

ET PLUS

Megan a continué : "Vous pouvez être très malade, tant que vous ne saignez pas du visage, vous allez continuer à travailler, et les gens ne le comprennent pas. On ne prend pas du tout votre sécurité en compte, ou votre bien-être physique, parce que ça n'a aucune importance, vous n'êtes qu'un moyen pour arriver à leurs fins."

Et comment garde-t-elle une telle forme ? L'actrice dit devoir sa silhouette enviable au fait d'avoir été athlète quand elle était ado et à son alimentation.

"Le but de la lingerie, c'est de vous aider à vous sentir plus confiante, pour exprimer qui vous êtes, et il ne faut pas qu'il s'agisse de se pavaner pour quelqu'un."

Elle a aussi parlé de sa ligne de lingerie. Quand on lui a demandé si elle en portait pour son homme, la star a vite expliqué qu'elle ne portait de lingerie que pour elle-même, et personne d'autre.

Megan et Brian sont les parents de Noah Shannon , 5 ans, Bodhi Ransom , 4 ans, et Journey River , 1 an.

En faisant la promotion de sa nouvelle ligne de lingerie avec Frederick's of Hollywood, la star a parlé avec E! News en détails de sa vie, et elle a révélé comment elle parvenait à équilibrer sa vie très pleine de maman célèbre.

