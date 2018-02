Selena Gomez et Justin Bieber plus amoureux que jamais en Jamaïque

ET PLUS

"C'était très fun avec des danseurs jamaïcains et des joueurs de bongo", nous a expliqué notre source. "Tout le monde était très relax et s'amusait. C'était un mariage exotique parfait dans un très bel endroit, et Selena et Justin avaient l'air extrêmement heureux."

Quant au mariage de Jeremy, on nous a expliqué qu'il était "relax et détendu", et que les garçons d'honneur — dont Justin — portaient tous des shorts roses .

"[Selena et Justin] se sont montrés très affectueux. Ils n'ont pas arrêté de s'embrasser et de se faire des câlins toute la matinée", nous a confié notre informateur en parlant des activités précédant le mariage. "Il lui a mis de la crème solaire sur le dos et ils ont profité de la piscine et du fait d'être dehors... Ils avaient l'air extrêmement heureux."

Et le deuxième jour de leurs vacances, des photos montraient le couple en train de s'enlacer et de se caresser au cours d'une conversation passionnée. Selena avait opté pour un look estival : robe blanche et cheveux ondulés. Bieber lui portait toute son attention, torse nu, vêtu d'un short et d'une casquette, avec une serviette sur les épaules.

On a vu Gomez et Bieber en train de se relaxer au bord de la piscine et de prendre un bain de soleil, et ils ne se lâchaient pas.

Selena Gomez et Justin Bieber sont amoureux, et ils ne s'en cachent pas !

