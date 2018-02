Oprah Winfrey donne 500 000 dollars, comme George Clooney, à la "Marche pour nos vies"

ET PLUS

Parmi les autres visages célèbres à soutenir le mouvement lycéen, on trouve Lady Gaga , Justin Bieber , Morgan Freeman , Steven Spielberg et le producteur Jeffrey Katzenberg , les deux derniers auraient tous deux versés 500 000 dollars de dons, selon Deadline .

Comme Oprah, George et Amal ont déclaré dans un communiqué adressé à E! News avoir "été impressionnés par le courage et l'éloquence" des lycéens de Marjory Stoneman Douglas, et ont annoncé leur intention "d'être aux côtés de cette incroyable génération de jeunes à travers tout le pays" pendant la manifestation.

George and Amal, I couldn?t agree with you more. I am joining forces with you and will match your $500,000 donation to ?March For Our Lives.? These inspiring young people remind me of the Freedom Riders of the 60s who also said we?ve had ENOUGH and our voices will be heard.

Le 24 mars, les étudiants et les défenseurs de la Marche pour nos vies défileront à travers Washington pour obtenir des lois sur les armes plus strictes suite aux fusillades dans des écoles aux quatre coins des États-Unis. L'organisation invite d'autres personnes à mettre en place des marches au sein de leurs communautés.

"George et Amal", a écrit Oprah mardi, "je suis on ne peut plus d'accord avec vous. Je me joins à vous et je donne également 500 000 $ à la « Marche pour nos vies ». Ces jeunes gens passionnés me rappellent les Freedom Riders des années 60, qui déclaraient également on en a ASSEZ et nous allons être entendus."

