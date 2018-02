Ashton Kutcher et Dax Shepard parlent de calvitie, d'alcool ou encore de sexe avec des robots au cours d'un podcast

ET PLUS

"On se lève tous les deux le matin. En pleine nuit, on alternait. Comme elle donnait le sein aux bébés, elle faisait plus que sa part, je dirais 80 % du travail, parce qu'elle allaitait et qu'elle les faisait se rendormir quand ils étaient petits. Maintenant, ils ne se réveillent plus la nuit, ce qui est très bien."

"Je dirais que je fais 50 % des saloperies avec ces enfants. Je change souvent les couches, et je pense en avoir changé plus que mon père. Mais une chose a évolué, et je remercie infiniment [Kristen], c'est elle désormais qui se lève pour les enfants. Parce que je me levais pour eux, mais j'étais encore réveillé 40 minutes après. Elle arrive à se lever, à se recoucher et à se rendormir 30 secondes plus tard. Et on a réalisé que je ne pouvais pas faire ça, car je reste éveillé toute la nuit."

Ashton a rigolé et a ajouté : "J'ai tout arrêté par rapport à la perte de cheveux. J'ai commencé à vraiment m'inquiéter à 25 ans, et c'est là que j'ai essayé l'Avodart. Et il y a environ cinq ans, j'ai arrêté et tout allait bien pendant un an, mais maintenant, je les perds."

"J'avais entendu dire qu'un médecin pouvait vous permettre d'avoir des cheveux aussi épais que ceux de Brad Pitt , et je suis allé le voir pendant deux ans et j'ai fini par me dire : « Qu'est-ce que je fous ? » Je crois qu'on est allés tous les deux chez le même docteur."

"Tu as arrêté le Propecia et je trouve ça très risqué", a déclaré Dax à Ashton, avant de raconter sa propre histoire d'alopécie.

"Au lycée et à la fac, j'ai fumé un peu de cannabis, j'ai mangé des champignons, j'ai essayé l'acide et j'ai essayé un certain nombre de choses qui m'ont ouvert l'esprit à l'époque", a-t-il révélé. "Donc, j'ai beaucoup usé de ces trucs sympas, quand j'étais plus jeune. Et puis, quand je suis allé à la fac, je me suis dit : « C'est fini. » J'ai dû fumer une fois de la beuh à la fac, et après ça, j'ai lâché les études et j'ai emménagé à Los Angeles."

Au cours d'une récente interview dans le nouveau podcast de Dax Shepard, intitulé Armchair Expert , le mari de Kristen Bell et l'ancien acteur star de That '70s Show ont abordé tous les sujets imaginables. De l'alcool à la drogue, en passant par la paternité et la sexualité... avec des robots ?

