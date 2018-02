Ashton Kutcher dévoile ses premiers jours seul après son divorce avec Demi Moore

ET PLUS

"J'ai noté toutes les anciennes relations pour lesquelles j'estimais qu'il y avait du ressentiment, ou des regrets", a précisé l'acteur. "Et j'ai écrit une lettre à chaque personne, et le septième jour, je les ai toutes tapées avant de les envoyer. Je les ai écrites à la main puis tapées avant de les envoyer."

"Je n'ai rien mangé, rien bu, à part de l'eau et du thé", a-t-il précisé. "Je n'ai pris aucun ordinateur, portable, ou quoi que ce soit. J'étais là-bas seul, donc il n'y a eu aucune conversation. J'avais juste un bloc-notes, un stylo, de l'eau et du thé, pendant une semaine."

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

>

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

✕