Oscar Isaac : une naissance, un enterrement et un mariage en trois mois

Que lui réserve l'avenir ? Isaac ne le sait pas. "Je trouve qu'il est important de prendre le temps, de revenir aux sources et de se recharger sans s'inquiéter des conséquences. Pour réussir, il ne faut pas faire de plan, on peut faire des choses dans la maison, vivre une vie normale, tranquille", a déclaré l'acteur. "Ce genre de choses m'aident à recharger mes batteries. J'entends mieux les choses quand tout est plus calme."

Isaac se sent chez lui à Brooklyn, où il vit depuis 20 ans. "Je vais passer deux mois ici et après ça, je pense que je vais y rester trois mois par an", a déclaré l'acteur, dont le travail le conduit dans le monde entier. Il hésite à s'installer sur la côte ouest, bien que cela lui faciliterait la vie. "Le théâtre a toujours été super important pour moi. J'ai toujours su que je voulais jouer sur les planches de New York. Alors Los Angeles n'était pas une option à cause de cela. J'aime bien Los Angeles, mais je n'aime pas vivre là-bas, je stresse quand je suis là-bas. Je m'énerve encore plus. C'est pas Los Angeles, c'est moi. Il y a beaucoup de choses tentantes là-bas", a déclaré Isaac à GQ Style . "C'est comme l'anneau du Seigneur des anneaux. Vous le mettez et vous faites : « Waouh, non ! »"

La star de Star Wars admet au magazine : "C'était une année de folie. Je pense que ça va me prendre toute une vie pour assimiler ce qui s'est passé. Je me sens un peu en décalage depuis. Tout ce que je pensais connaître et qui semblait donner un sens à ma vie est un peu déconnecté et flotte un peu dans tous les sens maintenant."

L'acteur avait d'autres raisons pour se marier. "Avant que ça arrive, ma mère est tombée malade, et je l'ai vue laver ma mère malade avec mon enfant dans son ventre... En voyant tout cela, je me suis dit : « Je veux être avec cette personne pour toujours et à jamais »", explique-t-il. "Je voulais aller plus loin."

Dans le numéro de printemps de GQ Style , l'acteur de 38 ans, star d'Annihilation, nous donne "une tonne de raisons" pour lesquelles il a finalement épousé la documentariste Elvira Lind en mars 2017, un mois avant la naissance de leur fils . "Elle est danoise, elle n'avait pas la nationalité américaine, elle était enceinte jusqu'aux dents alors il a fallu qu'on décide où on voulait rester. On voulait aussi former une famille à part entière. Et les Danois ne croient pas vraiment au mariage. Je pense que ça a rapport à l'égalité des sexes là-bas. Le mariage n'a pas de répercussions financières car l'État s'occupe des gens", a-t-il déclaré. "Le mariage devient moins important de ce fait."

