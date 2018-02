Ce que Serena Williams a appris en frôlant la mort après la naissance de sa fille, Alexis Olympia

ET PLUS

Serena a conclu : "Ensemble, on peut changer les choses. Ensemble, on peut être le changement."

"Vous pouvez exiger des gouvernements, entreprises et fournisseurs de soins médicaux de faire plus pour sauver ces vies précieuses", a dit Serena. "Vous pouvez donner à l'UNICEF et autres associations dans le monde qui travaillent pour faire une différence pour les mères et les bébés dans le besoin. Ce faisant, vous ferez partie intégrante de cette optique : s'assurer qu'un jour, qui on est et d'où on vient ne soient pas décisifs dans la survie de son bébé."

Elle a continué : "Selon l'UNICEF, chaque année, 2,6 millions de nouveaux-nés meurent avant même que leur vie n'ait commencé. Plus de 80 % meurent de causes évitables. Nous savons que des solutions simples existent, comme avoir accès à des sages-femmes ou à des centres médicaux fonctionnels, ainsi que l'allaitement, le contact peau à peau, l'eau propre, les médicaments de base et une bonne nutrition. Pourtant, nous ne faisons pas ce qu'il faut. Nous ne relevons pas le défi d'aider les femmes du monde."

"Ceci a déclenché une série de problèmes de santé auxquels j'ai de la chance d'avoir survécu", a continué Serena. "Mon incision de césarienne s'est rouverte à cause de ma toux intense due à l'embolie. J'ai dû être opérée à nouveau, et les médecins ont trouvé un gros hématome, un amas de sang en caillots, dans mon abdomen. Je suis retournée au bloc pour une intervention pour empêcher les caillots de remonter jusqu'aux poumons. Quand je suis enfin rentrée chez moi, j'ai dû passer les six premières semaines en tant que maman au lit."

"Ma grossesse a été plutôt facile, mais ma fille est née par césarienne d'urgence quand son rythme cardiaque a chuté durant les contractions", a expliqué Serena. "L'opération s'est bien passée. En un clin d'œil, Olympia était dans mes bras, et c'était le sentiment le plus merveilleux de ma vie. Mais ce qui a suivi 24 heures après la naissance a été six jours d'incertitude."

