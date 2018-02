Katherine Heigl révèle sa perte de poids sur 14 mois après avoir accouché de Joshua Jr.

ET PLUS

Heigl a continué : "Je suis reconnaissante d'avoir eu une année entière pour retrouver mes abdos et remettre mes fesses là où elles doivent être, et de ne pas avoir été obligée par le travail de retrouver la forme, mais il est temps de faire de la force, la forme et la santé de mon corps une priorité, et je suis reconnaissante envers @rachparcell d'avoir partagé son histoire et de m'avoir motivée !"

"J'ai trouvé une super appli appelée #sweat qui a différents programmes #bbg parmi lesquels choisir et qui sont très faciles à faire partout, et pour moi, c'était dans ma chambre, chez moi !", a-t-elle dit. "Je ne mentirai pas, les séances de sport sont hyper dures, mais les progrès que j'ai faits en cinq semaines m'ont vraiment motivée et inspirée à continuer !"

"Nos vacances à la plage bientôt, un nouveau boulot que je commence à tourner en avril et mon désir profond de me sentir en forme, forte et sexy m'ont vraiment motivée ces deux derniers mois à enfin perdre les derniers kilos de ma grossesse et à retrouver les abdos qui étaient enterrés sous ce ventre quelque part !", a-t-elle expliqué. "J'ai été totalement inspirée par Miss @rachparcell [blogueuse Rachel Parcell ] et les photos avant/après qu'elle a partagées en faisant le défi #bbg ["bikini body guide", soit "guide pour un corps parfait en bikini", ndlr]. Je n'en avais jamais entendu parler, mais elle était tellement superbe (et elle a eu son bébé quelques mois avant moi) que j'ai voulu en savoir plus."

"Ça fait presque 14 mois que Joshua Jr. est né, et il m'a fallu tout ce temps pour retrouver la forme", a-t-elle écrit en légende du collage photo. "La première photo a été prise un mois après sa naissance. La deuxième a été prise presque un an plus tard, et la dernière a été prise ce week-end. J'aurais aimé en avoir entre la première et la deuxième pour que vous voyiez combien mes progrès ont été lents, mais hélas... j'étais trop occupée à cacher tout ça durant tous ces mois, et non à poser en dessous !"

L'actrice et son mari, Josh Kelley — qui sont aussi parents de deux filles adoptées, Naleigh et Adalaide — ont accueilli leur fils le 20 décembre 2016. Lundi, Heigl est allée sur Instagram pour partager des photos avant/après de son corps après l'accouchement.

