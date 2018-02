Les avocats de Blac Chyna s'expriment après la fuite d'une sextape

ET PLUS

Suite à la diatribe, E! News a appris que Rob était en thérapie pour éviter ce genre d'explosion en public ainsi que pour l'aider à être "le meilleur papa possible" envers la petite Dream . En septembre, Rob et Chyna ont conclu un accord de garde privé pour leur fille, et la propriétaire du salon Lashed a abandonné les plaintes supplémentaires contre son ex, suite à son explosion en public.

L'avocat a continué : "Et comme la plupart des viols, ces trahisons viennent souvent de ceux qui nous sont proches. Aujourd'hui, j'en appelle aux hommes de faire mieux que ça. On doit se rappeler les uns les autres de faire mieux. On doit arrêter de partager ces vidéos les uns avec les autres en boîte, chez le coiffeur et (surtout) en ligne. C'est un acte moralement répréhensible, qui est (en tout cas en Californie) criminel. Il est peut-être temps de montrer l'exemple. #blacchyna."

Il a aussi demandé aux hommes de s'améliorer en écrivant : "Les hommes... on doit faire mieux. J'en ai assez de dire à mes clientes de ne pas faire de vidéos, car les hommes les diffuseront plus tard. C'est comme si je leur disais de ne pas porter de jupes courtes, car ça pourrait encourager un homme à les violer. #smh."

L'avocat a écrit : "Il faut changer cette culture d'abus et d'agression contre les femmes. Le post d'aujourd'hui m'attriste profondément, puisque c'est non seulement une attaque envers ma cliente, mais aussi mon amie. Pourquoi croyons-nous acceptable de vendre, publier ou chercher la vengeance, ou de faire chanter les femmes de cette façon et sans leur consentement ? Ça ne l'est pas."

