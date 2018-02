George et Amal Clooney versent 500 000 $ en soutien à March for Our Lives

ET PLUS

March for Our Lives est "inspiré et organisé par les enfants qui sont notre espoir pour l'avenir".

D'autres célébrités, dont Lady Gaga , ont également exprimé leur soutien sur Twitter. "La sécurité dans les écoles n'est pas une affaire politique. Il ne peut pas y avoir deux côtés pour assurer la vie et l'avenir d'enfants qui risquent de mourir alors qu'ils devraient apprendre, jouer et grandir. La mission et l'intérêt de March of Our Lives est d'exiger qu'une loi complète et effective soit immédiatement déposée devant le Congrès pour parler des problèmes d'armes. Aucun groupe d'intérêt, aucun programme politique n'est plus important que la promulgation d'une loi qui réponde aux problèmes de violence armée qui sont de plus en plus fréquents dans notre pays. Tous les enfants dans ce pays vont maintenant à l'école en se demandant si cette journée risque d'être la dernière de leur vie. On vit dans la peur", ont déclaré les étudiants dans leur manifeste. "On n'est pas forcés de vivre comme ça. Le changement arrive..."

En signe de soutien, George Clooney et sa famille ont fait un don à leur cause. " Amal et moi-même sommes très inspirés par le courage et l'éloquence de ces jeunes hommes et femmes du lycée de Stoneman Douglas", a déclaré le réalisateur de 56 ans de Bienvenue à Suburbicon à E! News dans un communiqué daté de mardi. "Notre famille sera là le 24 mars aux côtés de cette génération incroyable venant de tout le pays, et au nom de nos enfants, Ella et Alexander , nous versons 500 000 $ pour aider à financer cet événement révolutionnaire. La vie de nos enfants en dépend."

Organisée par cinq camarades de classe, Jacqueline Coren , Emma Gonzalez , Cameron Kasky , David Hogg et Alex Wind , la "Marche pour nos vies" ( March for Our Lives ) doit avoir lieu le 24 mars. Ce jour-là, étudiants et manifestants descendront dans les rues "pour exiger que leurs vies et la sécurité deviennent une priorité" et pour enfin "mettre fin à la violence armée et aux fusillades dans nos écoles".

