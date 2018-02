Fergie revient sur ses déboires avec l'hymne américain : "J'ai vraiment essayé de mon mieux"

ET PLUS

D'ailleurs, certains sont allés jusqu'à parler de la "pire interprétation de tous les temps", tandis que des stars comme Chance the Rapper , Joel Embiid , Draymond Green et Jimmy Kimmel ont été repérés devant les caméras incapables de contrôler leurs grimaces pendant la performance de Fergie.

Dans une déclaration adressée à E! News, Fergie s'est expliquée : "J'ai toujours été honorée et fière d'interpréter l'hymne national, et hier soir, j'ai voulu essayer quelque chose de spécial pour la NBA."

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

>

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

✕