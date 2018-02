On craque pour Chadwick Boseman torse nu à la une de Rolling Stone

ET PLUS

"Certains acteurs [noirs] diront : « Je ne veux pas jouer un personnage seulement parce qu'il est noir »", a-t-il expliqué. "Et c'est super. Je ne dis pas qu'ils ont tort. Mais ça manque de richesse quand on ne prend que des Blancs."

"L'argent et le travail que ça a demandé pour créer ce monde africain... c'était une production énorme", a déclaré Boseman. "Et ce n'est pas Star Wars, c'est un film avec un super-héros noir !"

"C'est un moment historique", a déclaré Boseman. "Je me souviens encore à quel point les gens étaient contents de voir Malcolm X. Et c'est encore mieux parce que ça inclut d'autres personnes aussi. Tout le monde vient voir les films de Marvel."

A post shared by Chadwick Boseman (@chadwickboseman) on Feb 18, 2018 at 4:14pm PST

Dans ce film d'action, Boseman incarne le roi T'Challa, qui règne sur le monde fictif africain de Wakanda, la civilisation la plus riche et la plus avancée au niveau technologique de la Terre entière. Mais quand il ne règne pas sur Wakanda, il enfile son costume de super-héros et erre dans les rues sous les traits de Black Panther, un bon samaritain qui essaie de rendre le monde (et son royaume) sens dessus dessous un peu meilleurs.

Black Panther a rugi dans les salles de cinéma mercredi et il a vite battu le record d'entrées par un réalisateur noir ( Ryan Coogler ). Il aurait rapporté 218 millions de dollars aux USA entre vendredi et lundi, selon Disney. De plus, les entrées internationales pour ce même week-end sont estimées à 387 millions de dollars, selon comScore.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

>

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

✕