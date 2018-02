Kanye West trouve un compromis après avoir demandé 10 millions de dollars pour l'annulation de sa tournée

ET PLUS

"Plus de huit mois plus tard, l'assurance n'a ni payé la demande de plusieurs millions de dollars ni nié cette demande", a stipulé l'équipe de Kanye dans les documents légaux. "Elle n'a pas davantage fourni d'explication cohérente sur le fait de ne pas avoir payé ni donné d'indication qu'elle paierait un jour ou qu'elle couvrirait tout ou partie de la somme."

Des mois plus tard, l'été dernier, Kanye et sa société de tournée, Very Good Touring, ont déposé une plainte de 10 millions de dollars à l'encontre de la Lloyd's, son assureur sur le Saint Pablo Tour.

E! News avait ensuite appris que l' épuisement était la cause de ce désistement et que d'après un proche, Yeezy travaillait non-stop sur divers projets dont sa ligne de vêtements, tout en essayant de passer du temps avec sa famille.

