Christina Aguilera pose nue pour un shooting dans une baignoire

Ces clichés pris dans le plus simple appareil seraient-ils liés au nouvel album dont elle ne cesse de nous parler ? Fin janvier, la chanteuse avait assuré à ses fans dévoués que son album "arrivait, les biatchs", après que l'un d'entre eux eut laissé un message astucieux pour elle sur son étoile au Hollywood Walk of Fame.

Sur cette série de clichés en noir et blanc, la star pose dans une baignoire rectangulaire, sa chevelure blonde trempée et avec un éclairage tamisé. Sur l'un d'entre eux, Xtina est recouverte de mousse, tandis que sur un autre, elle utilise ses bras pour ne pas trop en dévoiler. Sur la dernière image, elle est dans une baignoire ronde entourée de produits de soin et nous regarde avec un regard charbonneux.

