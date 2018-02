Luke Wilson se comporte en "héros" en sauvant une femme coincée dans sa voiture suite à un accident

ET PLUS

Depuis, Bill Haas a quitté l'hôpital et s'est retiré du Genesis Open pour rentrer chez lui et se rétablir, a expliqué Allen Hobbs , son manager à Golf Digest .

"J'ai mis ma main à travers une des vitres pour la rassurer", a ajouté Sean Heirigs. "Luke est passé par derrière, au niveau du coffre. On a réussi à l'ouvrir, elle a réussi à détacher sa ceinture, et Luke a commencé à la sortir par l'arrière. On l'a ensuite transportée sur le trottoir."

John Parra/Getty Images for for The Hollywood Reporter

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

>

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

✕