Ben Affleck et Lindsay Shookus cherchent une maison à acheter le jour de la Saint-Valentin

"Après leur retour à la maison, un énorme bouquet de ballons de la Saint-Valentin a été livré", a dit le témoin. "Il y avait de gros cœurs roses, des ballons à paillettes, des ballons à fleurs et toutes sortes de choses pour composer une création géante. C'était si énorme que le livreur a eu du mal à la sortir de son camion. Il est arrivé au portail de Ben et a laissé sa livraison."

"Pendant que Ben et Lindsay attendaient que la première maison soit ouverte, Ben a pris Lindsay sur le seuil et l'a amenée à lui pour une embrassade", a continué un témoin. "Ils étaient proches, riant et s'enlaçant. Il l'a embrassée sur le front. Il marchait avec ses bras autour de ses épaules et a mis sa main dans le creux de son dos. Ils semblaient heureux et intimes. Ils ont passé une vingtaine de minutes à chaque maison et sont partis avec des brochures montrant les prix et plans de chaque maison. Ils sont retournés à la maison de Ben pour l'après-midi."

Affleck, qui garde une résidence séparée à Los Angeles, et Shookus, qui a une maison à New York avec sa fille, n'ont pas fait de commentaires.

E! News a appris en juillet dernier que l'acteur sortait avec la productrice de Saturday Night Live, quelques mois après que Jennifer Garner et lui ont demandé le divorce suite à leur rupture en 2015 . Mercredi dernier, le jour de la Saint-Valentin, Affleck et Shookus sont allés visiter des maisons à Pacific Palisades, un quartier huppé de Los Angeles, à quelques kilomètres de là où Garner vit avec leurs trois enfants, selon E! News.

