Amy Schumer partage des photos de mariage avec Chris Fischer, Jennifer Lawrence et John Early en drag queen !

Au lieu de cadeaux, les jeunes mariés ont demandé aux fans d'envisager de faire un don à une association caritative, Everytown for Gun Safety . Suite à la fusillade de mercredi à Parkland, en Floride, la comique s'est souvenue de Mayci Breaux et Jillian Johnson , qui ont été toutes deux tuées alors qu'elles regardaient son film Crazy Amy au cinéma en 2015. Schumer a ajouté qu'elle avait "beaucoup pensé à Mayci et Jillian hier" et a envoyé son "amour à tous ceux qui ont été affectés par la violence armée".

Le couple a "lu ses propres vœux", a dit Us. "C'était adorable, touchant, et bien sûr, drôle."

La sœur de Schumer, Kim Caramele , qui est productrice et auteure, était également de la partie. La mariée a engagé trois photographes : Marcus Russell Price et le duo Rob Loud et Lindsay Wynn .

"Un merci éternel @bejohnce « Vicky » et @dingdongitsclaudiadoherty pour son maquillage", a-t-elle écrit en légende de son Instagram Story. Le comique John Early a présidé la cérémonie d'Amy et Chris habillé en drag queen.

Après que de nombreuses sources ont annoncé que la comique avait épousé le chef Chris Fischer à Malibu mardi après-midi, elle a confirmé qu'elle s'était bel et bien mariée en partageant une série de photos intimes et magnifiques sur Instagram. Sans donner plus de détails, elle a écrit en légende : "Eh ouais."

