Amy Schumer épouse Chris Fischer lors d'un mariage surprise

Schumer et Fischer ont rendu leur relation publique deux jours avant leur mariage , avec une photo d'eux se montrant affectueux postée sur Instagram. Des rumeurs d'une histoire d'amour ont été lancées en novembre, six mois après que le représentant d'Amy a confirmé qu'elle avait rompu avec son petit ami de deux ans, Ben Hanisch .

Parmi les autres invités, il y avait Jennifer Aniston , Larry David , Judd Apatow et David Spade , selon les magazines People et Us .

La cérémonie a eu lieu à une résidence privée au-dessus de l'océan. La mariée portait une robe blanche en dentelle à bretelles fines et ses cheveux étaient en partie tressés. Elle portait un bouquet de roses blanches et roses. Le marié portait un costume noir. Les demoiselles d'honneur portaient des robes sans manches roses et des couronnes de roses blanches et roses. Jennifer Lawrence a aussi été vue sur l'une des photos, portant une autre robe rose et embrassant Schumer. Le comique John Early a présidé la cérémonie habillé en drag queen. Jake Gyllenhaal a été vu sur une autre photo partagée par Schumer.

Non, ce n'est pas un de ses films comiques : la star et comique de 36 ans de Crazy Amy et I Feel Pretty a épousé son petit ami de 37 ans, le chef Chris Fischer , lors d'un mariage intime à Malibu mardi. Elle a posté des photos de l'évènement sur son Instagram jeudi en écrivant : "Eh ouais."

