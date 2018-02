Ciara partage les premières photos de sa fille, Sienna

ET PLUS

A post shared by Ciara (@ciara) on Feb 15, 2018 at 8:00am PST

Ciara a déclaré : "Je suis trop contente de vous ouvrir mon monde sur TraceMe. Vous savez que j'ai tendance à être discrète sur beaucoup de choses, mais avec TraceMe, je peux avoir des liens réels, sans filtre, avec vous tous. Ce qui m'a motivée à faire ça, c'est que je voulais vous remercier de tout le soutien que vous m'avez montré au fil des années. Nous avons maintenant un endroit spécial où vous pouvez en savoir plus sur moi et voir toutes les choses fun que je fais avec ma musique, ma famille, ma mode et bien plus encore."

Avec l'appli TraceMe, les fans peuvent pénétrer dans la vie de Ciara et découvrir sa famille, sa carrière musicale en plein essor et son style personnel.

