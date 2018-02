Jennifer Aniston et Justin Theroux se séparent après moins de 3 ans de mariage

ET PLUS

"Combien de fois vais-je me montrer en train de profiter de la vie et lire, le lendemain : « La pauvre Jennifer qui n'a pas de chance en amour »… ou je ne sais quel autre titre ridicule", a déclaré l'actrice à Harper's Bazaar lorsqu'elle était fiancée. "Il est presque impossible de s'ennuyer l'un avec l'autre. On a tout essayé ! Et même ça, c'est intéressant parce qu'il a de très beaux yeux, mais on peut s'amuser et parler de choses sans fin, ce qui est formidable."

De plus, les amoureux n'arrêtaient pas de s'extasier l'un sur l'autre lors de leurs rares apparitions sur le tapis rouge et dans les pages des magazines . Quand on avait demandé à Justin comment ils comptaient fêter leurs deux ans de mariage, il avait donné quelques petits indices à E! News.

"Afin d'éviter d'autres spéculations, nous avons décidé d'annoncer notre séparation. Cette décision a été prise mutuellement et avec amour à la fin de l'année dernière. Nous sommes deux grands amis qui ont décidé de ne pas rester en couple, mais qui comptent continuer cette amitié qu'ils chérissent", a déclaré le couple dans un communiqué commun à E! News. "En temps normal, nous ferions cela en privé, mais vu que l'industrie people saute sur toutes les occasions qui se présentent pour spéculer et inventer, nous voulions vous annoncer la vérité directement. Tout ce qui est écrit dans la presse sur nous mais qui ne vient pas directement de nous n'est qu'invention. Avant tout, nous comptons maintenir ce respect et cet amour que nous partageons l'un pour l'autre."

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

>

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

✕