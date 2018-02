Drake nous fait fondre en offrant une séance de shopping à 10 000 $ à une femme de ménage

ET PLUS

La semaine d'avant, le rappeur a ainsi fait un don de 25 000 $ au Miami Senior High School et a offert des uniformes OVO. Après ça, il a fait un chèque de 50 000 $ à Destiny James , une étudiante de l'université de Miami pour qu'elle paie ses études, et le lendemain, il a déboursé plus de 50 000 $ en vivres pour tous les clients d'un supermarché.

A post shared by champagnepapi (@champagnepapi) on Feb 8, 2018 at 12:12am PST

Après s'être remise de ses émotions, elle a fini par acheter un sac à main Valentino à 2 000 $, quatre parfums, un collier en or 18 carats et diamants à 6 000 $ et une paire de ballerines à 800 $, qu'elle a choisie pour aller à l'église.

Odalie Paret a admis qu'en apprenant qu'elle avait 45 minutes et un budget illimité dans le grand magasin, elle est restée "paralysée" et en croyait à peine ses oreilles.

Antonio Brown of the Steelers with Drake pic.twitter.com/zrQWGQKELG

Odalie Paret a eu droit à un massage à Lapis, le spa de l'hôtel, suivi d'un dîner luxueux au restaurant de grillades StripSteak de Miami. Après le repas, la jeune femme a été emmenée et conduite à Saks Fifth Avenue où Drake et Antonio Brown l'attendaient.

Le rappeur a donné d'énormes sommes d'argent à différentes personnes et familles à Miami, et le jour de la Saint-Valentin, comme le rapporte le Miami Herald , il a offert une séance de shopping à 10 000 $ à une femme de ménage de la cité floridienne.

