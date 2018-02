Timothée Chalamet est torride pour une séance photo pour la couverture de GQ

"Je n'ai jamais joué avec une image publique en tête", a dit Chalamet à GQ. "Ni avec des attentes quelconques, et ça me fait flipper... Si j'avais su que les gens verraient Call Me By Your Name, je ne sais pas si ça aurait donné le même résultat."

"Des gens t'ont demandé comment tu avais pu choisir un tel rôle, si c'était un risque. Et tu as dit : « Je suis un acteur sérieux, et j'aime les rôles qui me mettent au défi, et personne ne me connaît, ne connaît mon nom, et je n'ai rien à perdre. » J'étais folle ! J'adore ce garçon !", a-t-elle dit devant l'auteur de l'article de GQ, Daniel Riley . "Et aujourd'hui justement, je me disais... ça ne va plus être comme ça ! Tu vas passer dans l'émission de Jimmy Fallon ce soir, je l'ai dit à ma copine Marilyn !"

Chalamet parle de ses racines dans le monde artistique et de son éducation : sa grand-mère et sa mère étaient danseuses à Broadway, sa sœur est actrice et danseuse classique à Paris, et il est allé au lycée LaGuardia spécialisé dans les arts et la musique. Et sa grand-mère, soit dit en passant, est sa voisine et sa plus grande fan.

happy valentines day to ME thank u timmy

THIS MADE ME PREGNANT WHAT THE FUKC

Le jeune de 22 ans, qui est nominé pour son premier Oscar pour son rôle face à Armie Hammer dans Call Me By Your Name et qui apparaît aussi dans le film nominé Lady Bird, se fait un nom non seulement pour ses talents d'acteur mais aussi pour son charme torride.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕