Le sex-toy amphibien inspiré de La Forme de l'eau n'est pas réaliste selon Guillermo del Toro

Mais nous ne sommes pas trop inquiets à propos du souvenir que laissera Doug Jones. Avec 93 % d'opinions favorables sur Rotten Tomatoes et 13 nominations aux Oscars 2018 en mars, La Forme de l'eau - The Shape of Water restera l'une des plus belles histoires de cette saison de récompenses et pourrait même inspirer d'autres fans d'ici là.

Inspirée par La Forme de l'eau - The Shape of Water, en course pour les Oscars, une société nommée XenoCat Artifacts a créé la forme d'autre chose… nommée le "Joyau de l'Amazone", un sex-toy conçu pour ressembler au pénis de la créature aquatique interprétée par Doug Jones. En tout cas, à ce à quoi il ressemblerait selon l'artiste Ere .

