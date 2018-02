Nelly fait l'objet d'une enquête criminelle pour agression sexuelle

"Une enquête approfondie a montré que Nelly était la victime d'allégations fourbes sans crédibilité. Des preuves crédibles ont montré que l'accusatrice était de mauvaise foi", a dit son avocat à l'époque. "Nelly reconnaît que les femmes victimes de toute agression sexuelle doivent être entendues et que nos systèmes existants ont changé. Nelly soutient les groupes de défense des femmes qui luttent contre le harcèlement sexuel et les violences contre les femmes, et il s'engage à sensibiliser et à continuer la conversation pour amener le changement. Cependant, ce type d'allégations fausses ne peut être toléré, et c'est un affront aux vraies survivantes d'agression sexuelle."

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕