Un revival de Seinfeld est "possible", selon Jerry Seinfeld

Murphy Brown et Roseanne sont les derniers sitcoms classiques en date à avoir des revivals de prévus. NBC a trouvé le succès avec Will & Grace. Fox a ramené les X-Files, 24 h chrono et Prison Break après la fin des trois séries. CBS travaille sur des remakes de Cagney et Lacey ainsi que Magnum, après avoir refait avec succès Hawaï police d'État, série désormais intitulée Hawaii Five-O, et MacGyver.

Les autres stars de Friends et la co-créatrice Marta Kauffman ont été assez claires sur les possibilités de reprise. "Il n'y aura jamais de film Friends", a dit Kauffman à un débat de la Television Critics Association en 2016. Kauffman dit depuis des années : "Friends était sur cette époque de notre vie où nos amis sont notre famille, et quand on a une famille, on n'a plus besoin de ça", a-t-elle dit à E! News.

Seinfeld et le co-créateur de la série, Larry David , répondent à la question du come-back de la série culte depuis un moment. Dans une interview avec The Hollywood Reporter, Seinfeld a dit que ça ne l'intéressait pas de reprendre la série comme David avait prévu de le faire avec Larry et son nombril.

Vous savez ce qu'on dit : "Il ne faut jamais dire jamais." Malgré l'avoir dit par le passé, on dirait que Jerry Seinfeld pourrait changer de refrain sur un relancement/revival de Seinfeld. Quand Seinfeld est passé dans The Ellen DeGeneres Show pour parler de Comedians in Cars Getting Coffee, émission dans laquelle Ellen Degeneres passera, l'animatrice de talk-show a questionné Seinfeld sur la récente vague de revivals de sitcoms.

