Le prince Harry et Meghan Markle annoncent les détails de leur mariage

La procession : "À 13h00, le couple, désormais marié, mènera une procession en calèche de la chapelle Saint-Georges, en quittant le château de Windsor via Castle Hill et en passant par High Street et Windsor Town, puis en revenant au château de Windsor le long du Long Walk. Le couple espère que ce petit trajet permettra à davantage de gens de se réunir autour de Windsor et d'apprécier l'atmosphère de cette journée très spéciale."

De nouveaux détails viennent d'être divulgués concernant le mariage royal du Prince Harry et de Meghan Markle , qui ont annoncé leurs fiançailles en novembre. Le couple avait déjà révélé que la cérémonie aurait lieu dans la chapelle Saint-Georges au château de Windsor le samedi 19 mai, mais on ignorait encore l'heure exacte ! On sait désormais qu'Harry et Meghan se marieront à midi.

