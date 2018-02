Kim Cattrall descend Sarah Jessica Parker, sa co-vedette de Sex and the City : "Tu n'es pas mon amie"

"Mais je sais aussi que [le réalisateur et auteur] Michael Patrick King et moi savons le conteur d'histoires brillant qu'il est, et l'auteur magique et merveilleux qu'il est, donc je ne perdrai jamais espoir, car son cerveau fonctionne de façons merveilleuses et surprenantes", a ajouté Sarah.

"J'ai le sentiment de me répéter depuis longtemps, car on allait faire [Sex and the City 3], mais ça ne s'est pas fait, et ce n'est pas grave", nous a-t-elle expliqué. "Et je dois dire qu'il n'y a pas eu de conversation de substance depuis qu'il a été déterminé que ça ne se ferait pas."

Sarah n'a pas fait de commentaires, et les fans ont fait des conjectures sur ce qui a poussé Kim à en parler à nouveau. Beaucoup ont parlé d'un commentaire récent sur Instagram après le décès du frère de Kim, Christopher Cattrall . "Très chère Kim, toute mon affection et mes condoléances à toi et ta famille pour ton frère bien-aimé. Xx", a écrit Sarah.

L'Instagram comprenait aussi un lien vers un article du New York Post d'octobre 2017 avec en gros titre : "La culture de la méchanceté féminine qui a détruit Sex and the City."

A post shared by Kim Cattrall (@kimcattrall) on Feb 10, 2018 at 5:20am PST

