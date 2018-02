Fergie revient sur la morsure de Quentin Tarantino alors que la réalisateur fait face à la critique

Les décisions de Tarantino ont été remises en cause quand Uma Thurman a dévoilé les images d'une cascade dangereuse pour Kill Bill que le réalisateur l'a poussée à faire et qui a entraîné des "blessures" permanentes. Tarantino a lui-même admis que ces accusations étaient vraies et a expliqué que Thurman avait "le droit" de lui en vouloir pour cette cascade. L'actrice a également déclaré dans son interview du New York Times que Tarantino lui avait craché au visage pour une scène, mais le réalisateur a ajouté qu'ils étaient tous les deux d'accord pour le faire.

La juge de The Four a ajouté que les tournées avec les Black Eyed Peas l'avaient préparée à cette ambiance sur le tournage de Planète terreur et que, pour elle, le comportement de Tarantino ne sortait pas de l'ordinaire.

