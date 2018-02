Ellen Pompeo : pourquoi elle a dévoilé son salaire de 20 millions de dollars

"Quand on est une femme, on parle de ce qu'on nous fait et de ce qu'on ne nous donne pas, mais il y a aussi le fait qu'on ne demande pas", a-t-elle déclaré à Kimmel. "Vous savez, si on ne nous donne pas ce qu'on mérite, est-ce parce qu'on ne le demande pas ? Au lieu de montrer les autres du doigt et de dire : « Vous ne nous donnez pas assez et vous ne nous traitez pas avec égalité », on devrait aussi se regarder dans la glace et dire : « Est-ce qu'on a demandé ? Est-ce qu'on s'est avancées et est-ce qu'on a eu le courage de demander ce que les hommes auraient demandé ? On a aussi un rôle à jouer. Parfois, on est trop timides. On a peur de passer pour des femmes difficiles au travail si on demande ce qu'on veut."

"Je suis contente qu'il ait été reçu de la façon dont je voulais qu'il le soit, comme un exemple de prise de pouvoir des femmes mais aussi une façon d'être honnête sur mes défauts et mes faiblesses", a-t-elle déclaré à Kimmel. "Car je pense qu'on aime beaucoup montrer les autres du doigt, surtout en ce moment. Les uns rejettent la faute sur les autres. On montre les gens du doigt, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui assument leur part de responsabilité. Alors je voulais faire une interview vérité et parler de mon parcours pour arriver à cette prise de pouvoir, de comment j'en suis arrivée là, mais parler aussi des erreurs que j'ai commises en chemin."

