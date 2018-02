Casey Affleck n'assistera pas et ne remettra pas de prix aux Oscars 2018 suite à la polémique le concernant

Après les Oscars 2017, Casey Affleck a évoqué la polémique avec The Boston Globe , expliquant qu'aucune des personnes qui le condamnaient sur la Toile ne savait ce qui s'était passé : "Je crois que maltraiter qui que ce soit, peu importe la raison, est inacceptable et abject et que tout le monde mérite d'être traité avec respect au travail et partout ailleurs."

La décision de l'acteur de ne pas se rendre aux Oscars 2018 intervient trois mois après qu'une série d'accusations pour agressions et harcèlement sexuels a été portée contre le célèbre producteur Harvey Weinstein , ce qui a donné le courage à beaucoup d'autres victimes de s'exprimer publiquement avec le même genre d'accusations contre des hommes de pouvoir à Hollywood et en dehors, ce qui a engendré des mouvements comme #MeToo et la campagne Time's Up pour lutter contre les comportements sexuels abusifs.

La victoire de Casey Affleck en 2017 a été entachée d'une énorme polémique. Quelques semaines avant la cérémonie, les médias ont mentionné le fait qu'en 2010, deux femmes qui travaillaient sur le "fauxcumentaire" avec Joaquin Phoenix intitulé I'm Still Here l'ont poursuivi pour harcèlement sexuel. Casey Affleck a nié les accusations et l'affaire a été réglée à l'amiable. Après son Oscar, la star a subi de vives réactions sur Twitter.

Le porte-parole de l'acteur/réalisateur a confirmé à E! News qu'il n'assisterait pas à la cérémonie sans donner plus d'explication. Un porte-parole de l'Académie des arts et des sciences du cinéma a confirmé son retrait à NBC News de la manière suivante : "Nous apprécions cette décision qui permet de se focaliser sur la cérémonie et sur les grandes œuvres de cette année."

L'acteur a en effet remporté le prix de Meilleur acteur pour son rôle dans Manchester by the Sea . Comme le veut la tradition aux Oscars, le Meilleur acteur de l'année précédente remet le prix de la Meilleure actrice. Casey Affleck devait ainsi remettre le prix cette année, mais il s'est depuis retiré de la soirée prévue le 4 mars, selon Deadline et Variety .

