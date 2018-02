Salma Hayek Pinault révèle pourquoi elle a hésité à partager son expérience avec Weinstein

Pour entendre Salma et d'autres invités spéciaux y compris Lin-Manuel Miranda , Trevor Noah , Stephen Colbert et Yara Shahidi , regardez Oprah at the Apollo qui sera diffusé sur OWN le samedi 27 février. Ce sera aussi disponible via podcast à "Oprah's Super Soul Conversations."

La déclaration continuait : "Le film est sorti dans plusieurs salles et a été soutenu par une énorme campagne publicitaire et un énorme budget pour les Oscars. Toutes les allégations sexuelles présentées par Salma ne sont pas vraies et d'autres personnes qui ont été témoins des évènements ont une description différente de ce qui s'est passé."

"M. Weinstein considère Salma Hayek comme une actrice de première classe et l'a engagée dans plusieurs de ses films. Il était très fier de sa nomination aux Oscars comme Meilleure actrice pour Frida, et continue de soutenir son travail", a dit un porte-parole de Harvey dans une déclaration à E! News. " Jennifer Lopez voulait jouer Frida et était une plus grande star à l'époque, mais M. Weinstein a tenu tête à d'autres investisseurs pour avoir Salma dans le rôle principal. Miramax a investi la moitié du budget et payé toute la campagne publicitaire ; le budget était de plus de 12 millions. Comme dans la plupart des projets collaboratifs, il y a eu des frictions créatives dans Frida, mais cela a servi à mener le projet vers la perfection."

"[Le New York Times] m'a contactée pour faire partie de leur premier article , et déjà par ce contact, il y a eu cette agitation, j'ai commencé à pleurer quand ils m'ont demandé, et j'ai décidé de ne pas le faire", a partagé Salma. "Puis j'ai eu honte, je me suis sentie lâche. Je soutenais des femmes depuis deux décennies, mais je ne pouvais pas faire ça... J'ai pensé à ma fille... J'ai pensé à la honte."

"Au fil des 20 ans écoulés depuis le succès du film, les filles de Mlle Hayek et de M. Weinstein ont joué ensemble, les familles ont passé du temps ensemble en se rencontrant lors de vacances, et les deux ont participé à des dîners pour présenter et parler de projets, tout comme quand Mlle Hayek a demandé à Harvey de distribuer son film Evelyn et quand M. Weinstein lui a présenté un remake de La Vie des autres avec Penélope Cruz sur une dictature sud-américaine", dit la déclaration en partie. "Néanmoins, M. Weinstein s'excuse du fond du cœur auprès de Mlle Hayek pour toute souffrance qu'il lui aurait fait subir suite à son comportement ou ses commentaires. M. Weinstein a un grand respect pour elle en tant qu'actrice et productrice, et pense qu'il y a beaucoup plus de Frida à produire pour elle à l'avenir et qu'elle n'a besoin de personne pour l'aider, elle est formidable par elle-même."

