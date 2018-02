Diane Kruger défend son expérience avec Quentin Tarantino suite aux révélations explosives d'Uma Thurman

"Je savais que l'article allait sortir. Uma et moi en avons parlé, pendant très longtemps, en décidant comment elle allait procéder", a avancé le réalisateur. "Après toutes ces années, elle voulait dire clairement ce qui s'était passé avec cet accident de voiture. Elle m'a demandé si je pouvais lui fournir les images. J'ai dû les retrouver, 15 ans après. Je ne pensais pas qu'on allait les retrouver. Elles étaient très claires, et on voyait l'accident et ses conséquences. J'étais très content de les donner à Uma."

Et Tarantino de poursuivre : "On le fait environ pendant 30 secondes, et puis j'arrête. S'il faut recommencer une fois, on le fera. Après ça, c'est fini. Tu es prête à le faire pour avoir un super résultat ? On fera ça deux fois, et seulement pour cette durée, et le cascadeur surveillera en permanence."

"Quand j'ai fait Inglourious Basterds, je suis allé vers Diane et je lui ai dit : « Je dois t'étrangler »", s'est-il remémoré. "Si c'est juste quelqu'un avec ses mains sur ton cou, qui ne met aucune pression et que tu secoues la tête comme si tu mourais, ça aura l'air de n'importe quelle scène de strangulation au cinéma. Ça fait très cinéma. Mais on ne verra pas les vaisseaux sanguins gonfler, ou les yeux se remplir de larmes, et on n'aura pas le sentiment de panique qui arrive quand on manque d'air. Avec ta permission, j'aimerais… t'étrangler, avec mes mains, en gros plan."

"C'est un moment important et je suis de tout cœur avec Uma et tous ceux qui ont été victimes d'agressions et de violences sexuelles", a-t-elle ajouté. "Je suis à vos côtés."

"Je voudrais dire que mon expérience de travail avec Quentin Tarantino a été un vrai bonheur", a-t-elle écrit pour accompagner une photo d'Inglorious Basterds. "Il m'a traité avec le plus grand respect et n'a jamais abusé de son pouvoir et ne m'a jamais forcé à faire quoi que ce soit que je ne voulais pas faire."

A post shared by Diane Kruger (@dianekruger) on Feb 6, 2018 at 6:31am PST

"Le plus drôle, c'est que les mains de Quentin apparaissent pendant le gros plan. Je ne dévoilerai pas le nom de l'acteur qui me tue, mais Quentin a dit : « Il ne va pas bien le faire, ce sera trop ou pas assez. Je sais exactement ce que je veux et je pense que je devrais le faire moi-même. » Je dois dire que c'était très bizarre de se faire étrangler par le réalisateur."

