Sailor Brinkley Cook et Paulina Porizkova posent nues pour le Sports Illustrated spécial maillots de bain

Sports Illustrated évolue avec son temps, et encourage les femmes à se sentir plus indépendantes avec leur corps et leur esprit.

Dans le projet intitulé "In Her Own Words", Paulina Porizkova, le top légendaire de 52 ans, fait équipe avec Robyn Lawley et Sailor Brinkley Cook, la fille de 19 ans de Christie Brinkley, et se met à nue émotionnellement et physiquement pour porter un message fort d'acceptation de soi dans le numéro spécial maillots de Sports Illustrated.

Les trois mannequins, qui représentent les différents types de beauté, ont pu créer le projet elles-mêmes : "On a cru en elles, on les a soutenues et encouragées à servir de support et à partager leur vérité."

Les photos mettent en scène les mannequins nus avec des mots peints sur le corps qui décrivent comment les trois femmes se voient.

"On n'est pas simplement nues, on est nues mais on montre comment on veut être perçues", a expliqué Paulina Porizkova.