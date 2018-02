Alden Ehrenreich explique en quoi son Han Solo diffère de celui d'Harrison Ford

"Pour moi, c'est une histoire d'amour entre Han et Chewie," déclare Larence Kasdan , qui a coécrit le scenario du film, après avoir fait la même chose pour Star Wars : Episode V – L'Empire contre-attaque en 1980, Star Wars : Episode VI – Le Retour du Jedi en 1983 et Star Wars : Episode VII – Le Réveil de la Force en 2015. "Leur relation a toujours été ma partie préférée de la saga, et le fait qu'Han soit le seul à comprendre ce que dit Chewie, offre plein de possibilités comiques." Joonas Suotamo rempile dans le rôle fourré de Chewbacca, après avoir remplacé le vétéran Peter Mayhew . "Les Wookiees ont tellement de qualités", ajoute Lawrence Kasdan. "Par contre, ils ne vous ouvrent pas leur cœur facilement."

Phil Lord et Chris Miller ont quitté le blockbuster l'été dernier à cause de différences créatives avec Lucasfilm. Alors quand Ron Howard a été engagé pour remplacer le duo de réalisateurs , il a trouvé judicieux de contacter Harrison Ford pour avoir son avis. "Harrison est un acteur et un artiste très réfléchi, et je voulais découvrir ce qu'il avait appris sur le personnage. Il m'a expliqué qu'Han est toujours tiraillé entre le sentiment d'être, d'une certaine manière, un orphelin, et par conséquent ce désir de relations avec les gens et en même temps le fait de lutter contre ce sentiment", révèle Ron Howard. "J'ai trouvé ça assez intéressant."

Alden Ehrenreich , qui joue une version plus jeune du personnage immortalisé par Harrison Ford , est le premier à admettre qu'Han Solo n'a pas la confiance en soi qu'on lui connaît. "La plus grosse différence est que le Han qu'on découvre dans le film est davantage un idéaliste. Il a des rêves qu'il poursuit, et on suit comment ça l'affecte quand ces rêves sont confrontés à de nouvelles réalités", explique l'acteur de 28 ans. "Ces réalités sont plus difficiles et complexes qu'il ne le pensait."

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕