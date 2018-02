Jenna Dewan-Tatum promet que Channing Tatum et elle ne sont pas parfaits : "On se dispute comme tous les couples"

"Je crois que ça vient avec l'âge et la maturité", a-t-elle dit. "Quand on est plus jeune, il y a des moments où on ne peut s'empêcher de se comparer. Mais on réalise à quel point ça rend malheureux, et c'est bien plus facile d'apprécier quelqu'un et d'être inspiré que d'être jaloux et complexé."

Jenna a continué : "Malgré tout ça, j'étais toujours sa priorité. Elle avait un sens de la survie, et elle me l'a transmis. Quoi que la vie me lance, je sais que je peux le gérer, et c'est grâce à elle."

"Ma mère n'a pas eu de chance dans la vie. Mon père est parti quand j'avais un an. C'était un choc, inattendu... Donc ma mère a dû se mettre à travailler au plus vite pour survivre et m'élever. On a dû se séparer de notre chien et déménager... on l'a fait plusieurs fois."

"Il y a une assurance qui vient quand on se produit sur scène devant un public", a-t-elle expliqué. "Je suis très à l'aise en petite tenue à cause de cela. Ma mère m'a fait aimer mon corps. Elle avait la tête sur les épaules, et ça s'est traduit en confiance en moi."

"Je crois que la compatibilité, ça existe. Et on est compatibles tant qu'on peut évoluer ensemble. Et jusqu'à maintenant, on a évolué ensemble", a-t-elle dit. "On a toujours eu les mêmes valeurs. Mais on n'est pas parfaits ! Vous rigolez ? On se dispute comme tous les couples, on est en désaccord sur des choses, on a des jours où on ne s'apprécie pas du tout."

