Once Upon a Time se terminera après la saison 7

Dans la septième saison, Andrew J. West a rejoint le casting et incarne une version adulte du personnage principal de Henry Mills. L'histoire a dévié après le départ d'Emma Swan jouée par Jennifer Morrison pour suivre les aventures de son fils, devenu adulte. Lana Parrilla, Colin O'Donoghue et Robert Carlyle sont restés dans les rôles de Regina Mills/la Méchante Reine, le Capitaine Crochet et le Nain Tracassin, respectivement. Les nouvelles venues Dania Ramirez, Mekia Cox et Gabrielle Anwar incarnaient Cendrillon, la princesse Tiana et Lady Tremaine dans la nouvelle version de la Forêt Enchantée. Le cadre s'est déplacé de la ville mythique de Storybrooke au quartier Hyperion Heights de Seattle, une tentative osée de donner un coup de neuf à la série, au grand désarroi des fans des premiers jours.

Patrick Moran , président des Studios ABC, a également émis un communiqué de presse sur la conclusion de la série : "Once Upon a Time a été une aventure extraordinaire pour nous tous aux Studios ABC et pour les fans dans le monde. On est tellement fiers et reconnaissants du travail et du talent créatif que Eddy Kitsis, Adam Horowitz et leurs équipes ont apportés sur cette série pendant sept saisons magiques."

"Quand on a entendu l'idée d'Adam et d'Eddy pour Once Upon a Time, on savait qu'on tenait quelque chose qui pouvait être incroyable. Pendant sept ans, ils nous ont captivés avec leur créativité et leur passion en réimaginant quelques-uns de nos contes de fées de Disney préférés avec une série qui a eu du succès dans le monde entier", a déclaré le président d'ABC Entertainment, Channing Dungey . "Il ne sera pas facile de lui faire nos adieux, mais Once Upon a Time fera à jamais partie de l'héritage d'ABC, et on invite tous les fans à nous rejoindre pour suivre ce dernier chapitre épique."

"Il y a sept ans, on a voulu créer une série parlant d'espoir où, même dans les périodes les plus sombres, une fin heureuse était toujours possible. Mais on n'avait jamais imaginé la fin heureuse qui nous attendait... des années et des années d'aventures, d'histoires d'amour, de magie et d'espoir", ont déclaré les co-créateurs de la série, Adam Horowitz et Edward Kitsis par communiqué de presse. "Nous sommes tellement reconnaissants envers nos collaborateurs de talent, les acteurs, l'équipe technique, les scénaristes, ainsi que nos partenaires au studio et à la chaîne qui ont rendu ce rêve possible. Mais, avant tout, on veut remercier les fans. Leur loyauté et dévouement à toute épreuve étaient la vraie magie derrière tout cela. On espère qu'ils nous rejoindront pour ces dernières heures lorsque nous nous aventurerons dans la Forêt Enchantée pour vivre une dernière aventure."

E! News nous confirme que la série d'ABC inspirée des contes de fées se terminera à la fin de la saison actuelle. Après un grand reboot à la fin de la saison six, qui a vu le départ de tous les acteurs de la série, à part trois principaux personnages, et un déplacement d'horaire au vendredi soir sur la chaîne américaine, la série ne comptait plus que 3,8 millions de téléspectateurs en moyenne.

