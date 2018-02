David Benioff et D.B. Weiss de Game of Thrones vont créer une nouvelle série de films Star Wars

J.J. Abrams , qui a écrit et réalisé le Star Wars de 2015, Star Wars - Le réveil de la Force, supervisera le troisième et dernier chapitre de la série de films actuelle, Stars Wars : Épisode IX, qui doit sortir le 18 décembre 2019. Quant à la dernière saison de la série Game of Thrones de Benioff and Weiss, elle sera également diffusée en 2019.

En novembre 2017, un mois avant la sortie de Star Wars - Les derniers Jedi au cinéma, Lucasfilm a annoncé que Johnson écrirait et réaliserait une nouvelle trilogie (avec Ram Bergman à la production). "Notre collaboration avec Lucasfilm et Disney sur Les derniers Jedi a été la plus mémorable de toute notre vie. Star Wars est la plus grande mythologie moderne qui soit, et nous nous sentons très chanceux d'avoir pu y contribuer", ont confié Bergman et Johnson à E! News . "Nous avons hâte de continuer avec cette nouvelle série de films."

Les films de Benioff et Weiss seront séparés de la saga épisodique Skywalker et de la trilogie récemment annoncée qui est en train d'être développée par Rian Johnson de Star Wars - Les derniers Jedi. "Durant l'été 1977, nous avons découvert une galaxie lointaine, très lointaine, et nous n'avons cessé d'en rêver depuis", ont déclaré Benioff et Weiss dans un communiqué, en faisant référence au film original de George Lucas , Star Wars - Un nouvel espoir. "Nous sommes honorés par cette opportunité, quelque peu terrifiés par la responsabilité et ravis de commencer dès que la dernière saison de Game of Thrones sera finie."

"David et Dan comptent parmi les meilleurs scénaristes de notre époque", a déclaré Kathleen Kennedy , présidente de Lucasfilm. "Leur maîtrise des personnages complexes, la profondeur de leurs histoires et la richesse de leur mythologie innoveront et donneront à Star Wars une nouvelle dimension audacieuse que je trouve extrêmement exaltante."

David Benioff et D.B. Weiss , créateurs de Game of Thrones, série de HBO récompensée aux Emmys, vont écrire et produire une nouvelle série de films Star Wars, c'est ce que Lucasfilm a confirmé à E! News mardi.

